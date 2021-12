Noi di Centro: «Pd la smetta: noi stiamo al centro, loro isolati» I mastelliani: «Invece di ravvedersi continuano con atteggiamento schizofrenico»

“Il Pd beneventano la smetta con polemiche stucchevoli che nulla interessano ai cittadini. Il nostro posizionamento in Campania è chiaro, deciso e determinato nell’alveo dell’alleanza con il presidente De Luca che mette assieme le forze riformiste e quelle di centro”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noi di Centro che prosegue: “Basterebbe leggere i dati delle elezioni provinciali di Avellino per comprendere che i nostri dirigenti irpini sono stati determinanti per la vittoria del presidente Pd Rino Buonopane, così come basterebbe chiedere al loro deputato di riferimento Del Basso De Caro che ha partecipato al vertice della coalizione con il nostro segretario provinciale di Avellino”. Per i dirigenti del partito di Mastella “Il Pd beneventano colpito da ‘sconfittite’ invece che ravvedersi continua in un atteggiamento schizofrenico che isolerà sempre più i Democratici beneventani”.