Mastella: «Virus si supera con responsabilità. Io le mie me le assumerò sempre» Il sindaco: «Scuole? Virus è divampato, ormai mi chiedo se abbia ancora senso chiuderle»

Il sindaco Mastella è intervenuto col suo messaggio di fine anno si è soffermato in particolare sulla diffusione del covid: "Proteggere la salute dei cittadini è priorità. A nessun sindaco piace chiudere scuole e limitare attività: ma lo impone la responsabilità. Io lo farò sempre. Ci sono centomila contagiati in Italia ma molti non dicono di esserlo e dunque sono di più. La pressione sul sistema sanitario nella nostra Provincia è sempre più pesante. Sta aumentando a dismisura. Unico modo in cui si può evitare il contagio è distanziandosi e mettendo la mascherina.

La pandemia si supera facendo sacrifici. Dobbiamo allontanare il virus da noi: vaccinandoci. Con tre dosi di vaccino si contrasta il virus, ma nel frattempo serve usare sempre mascherina. Formulo gli auguri di buon anno a tutti, invitando il Governo a dare una mano a categorie che sono andate in difficoltà. Se assieme ci diamo da fare possiamo mitigare la tristezza di questi tempi che sono davanti a noi, ma non possiamo far finta di nulla. A volte mi chiedo che senso abbia chiudere le scuole, visto che il virus è debordato e fuori controllo. Questo dovrebbe portare a responsabilità: forse se avessimo chiuso prima scuole e uffici pubblici avremmo mitigato gli effetti del virus.

Non faccio nulla a caso, né per natura partitica: ho fatto la mia stagione politica. Ma mi serve una mano: spero che questo momento ci addolcisca un po' di più. Nei prossimi cinque anni faremo qualcosa di interessante, ma chiedo che non si sia astiosi a prescindere. Siamo in guerra e dobbiamo superare questa guerra. Io mi muoverò sempre con fermezza ma con mitezza, assumendomi le mie responsabilità".