Via Saragat, l'Acer rassicura. Chiusolo: proseguiamo nella battaglia Nuovo capitolo nella vicenda degli alloggia, il commento dell'assessore all'urbanistica

Le nuove rassicurazione dell'Acer (Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale) all'esecuzione dei contratti segnano un nuovo capitolo nella vicenda di via Saragat.

“È l’ennesima riprova che la battaglia intrapresa al fianco degli assegnatari di Via Saragat porterà alla doverosa stipula degli atti pubblici, così come sancito dai vertici dell’Acer. Nessuna promessa o finzione elettorale”. Dichiara l’assessore all’Urbanistica del Comune di Benevento, Molly Chiusolo che prosegue “Una figuraccia per quelle forze politiche che dimostrano di essere più contente che i problemi non si risolvano piuttosto che prendere atto delle capacità della nostra amministrazione. Continueremo a batterci finché la vicenda non sarà conclusa avendo quale unico obiettivo quello di tutelare gli interessi della nostra comunità”.

E infatti l'Acer, con una lettera firmata dal direttore generale Giuliano Palagi e dal presidente David Lebro, scrive all’Assessore al Governo del Territorio - Giunta Regione Campania, Bruno Discepolo riguardo all'esecuzione di sentenze passate in giudicato, relative al comparto di Via Saragat in Benevento dopo l'interrogazione del Consigliere Regionale Mortarulo e la nota della direzione generale Governo del Territorio della Regione.

Una lettera inoltrata dal vicepresidente Bonavitacola al Sindaco Mastella.

Ed eccola di seguito:

“Con una positiva considerazione sulla ampia e rinnovata attenzione alla questione, non si può che esprimere consenso anche sulla esigenza rappresentata di un effettivo e sostanziale coordinamento tra le attività che competono ad ACER e quelle di competenza dei cinque IACP in liquidazione. In proposito, dopo l'esame della problematica da parte del CdA ACER e dei Revisori e dopo una riunione di coordinamento presso la Vice Presidenza della Regione Campania, è stato condiviso un percorso che porterà alla doverosa stipula dei contratti definitivi con gli assegnatari e alla precisazione del contenuto dell’atto oggetto d’interesse.

E’ quindi attualmente in fase di elaborazione il complesso delle regole di relazione con lo IACP di Benevento in liquidazione, finalizzata alla definizione dell’annosa vicenda: tali regole saranno inserite nella più ampia convenzione fra i due enti. Tale regolazione dei rapporti, con riferimento alla questione in esame, era peraltro stata espressamente già prevista, allorquando nelle premesse dell’atto si era precisato che, al di là dei giudizi, Acer interveniva quale attuale proprietaria ed in disparte la separata regolazione dei rapporti con lo IACP di Benevento in Liquidazione. Quanto alla legittimazione di ACER rispetto ai fatti oggetto di osservazione, la stessa è intervenuta nella qualità di proprietaria degli alloggi già oggetto di controversia con lo IACP Benevento ed ha preso in carico la vicenda in quanto dovrà comunque stipulare come parte venditrice i contratti di alienazione degli alloggi di via Saragat a Benevento e ciò appare da tutti ritenuto certo, pacifico, e indiscusso.

Gli assegnatari hanno rinunciato e stanno rinunciando a tutte le controversie oggetto dei vari giudizi nei confronti dello IACP di Benevento: le sentenze di condanna all'effettuazione dei lavori troveranno esecuzione con le attività assistite dai benefici fiscali vigenti, per volontà stessa degli assegnatari. Forse è utile sapere anche che Acer alla fine di settembre 2021 è intervenuta in più di una occasione - dopo eventi atmosferici avversi di grande intensità - con immediatezza, a sue spese, per interventi straordinari ed urgenti di messa in sicurezza degli edifici in questione. Senso di responsabilità, concretezza e attenzione prioritaria all'attuazione e svolgimento dei diritti dei cittadini hanno caratterizzato e caratterizzeranno sempre l'azione amministrativa e gestionale di Acer che rimane disponibile a fornire ogni utile chiarimento e collaborazione”.