Basile (CivicA): l'ordinanza di Mastella crea confusione Si effettua così una scelta iniqua che colpisce soltanto kebaberie, gelaterie e paninoteche

"L'ordinanza del Sindaco Mastella che sancisce la chiusura di alcuni esercizi pubblici in determinate fasce orarie da oggi, 31 dicembre fino al 2 gennaio, sta creando non poca confusione tra gli operatori commerciali".

Così Pasquale Basile di Civica Laboratorio Politico che prosegue "L'ordinanza infatti, senza fare riferimento ai codici Ateco delle singole attività, vieta l'apertura ad un elenco di esercizi pubblici tranne che per ristoranti e trattorie.

Nel vietare l'apertura agli esercizi che non fanno ristorazione cita tra essi anche le kebaberie, gelaterie e paninoteche che però fanno ristorazione da asporto parimenti alle pizzerie, ai ristoranti, alle trattorie, ai pub che potranno stare invece tranquillamente aperti.

Senza chiarire il discrimine della ristorazione con somministrazione e senza chiarire la liceità della ristorazione da asporto e da domicilio si effettua così una scelta iniqua che colpisce soltanto le kebaberie, le gelaterie e le paninoteche da asporto a differenza di altre attività che potranno invece tranquillamente continuare a lavorare con l'asporto come ad esempio i grandi gruppi.

È necessario pertanto dare ulteriori chiarimenti e consentire a tutte le attività che fanno ristorazione da asporto, senza discriminazioni illogiche, di poter lavorare nel rispetto delle norme già esistenti".