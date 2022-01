Tour solidale per le famiglie meno abbienti: domani la conclusione Barbieri: «Un progetto lodevole: un grazie al Forum dei Giovani»

Domani, mercoledì 5 gennaio, in Piazza Roma chiusura del tour solidale per le famiglie meno abbienti della nostra città, avviato in occasione delle feste natalizie dal Forum dei Giovani di Benevento, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile.

Il consigliere comunale Italo Barbieri, attivo sostenitore dell'iniziativa, dichiara: "Lodevole progetto nato per sostenere le persone più bisognose della popolazione, soprattutto in questi giorni di festa e di emergenza sanitaria. Domani, dalle ore 11.00, sarò presente anch'io allo stand, allestito in Piazza Roma dalla Protezione Civile, per aiutare i volontari nella distribuzione di beni di prima necessità. Un ringraziamento per l'impegno profuso va al consigliere del Forum dei Giovani, delegato alla scuola, Glauco Rampone, alle rappresentanze studentesche degli Istituti superiori di II grado beneventani e a tutti coloro che si sono coordinati nel favorire questa raccolta di solidarietà."