Noi di Centro: Mastella nomina segretari regionali In Piemonte, Lombardia e Toscana: "Costruiremo un partito forte e radicato"



Prosegue l’organizzazione regionale di noi Di Centro, il movimento politico guidato da Clemente Mastella. Il leader del partito dopo la nomina ieri dei segretari regionali di Campania, Basilicata e Molise, oggi ha proceduto alla nomina dei vertici regionali di Piemonte, Lombardia e Toscana.

Per il Piemonte è stato scelto come segretario regionale Sergio Zambon, già direttore del Centro per l’impiego di Pinerolo e di Rivoli, è stato a lungo amministratore locale a livello comunale e sovracomunale. Esponente di primo piano della cultura socialista torinese, con una forte e qualificata esperienza professionale presso il Comune di Torino negli anni ‘90. Già responsabile regionale della Uil per la formazione professionale. Presidente regionale è stato nominato, invece, Luca Pedrale. Già Consigliere provinciale di Vercelli e Vice sindaco del Comune di Crescentino, è stato consigliere regionale del Piemonte per alcune legislature e dirigente politico di Forza Italia e dell’Udc. Si è sempre distinto particolarmente per la sua attività politica ed organizzativa nella sua provincia d’origine, il vercellese.

Per la Lombardia, invece, segretario regionale è stata nominata Franca Meloni. Medico radiologo interventista presso l’Ospedale Valducci di Como con alta specializzazione. Si occupa della diffusione dell’ecografia nei paesi del terzo mondo dove ha portato a termine numerosi progetti di formazione per i medici locali in collaborazione con i Governi del Sudan e Tanzania (arcipelago di Zanzibar). È professore a contratto presso il Dipartimento di Radiologia dell’Università di Pavia e presso il Dipartimento di radiologia dell’Università del Wisconsin, (USA).

Presidente regionale è stato nominato l’onorevole Gianni Risari. E’ stato parlamentare del Partito Popolare Italiano, già membro dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e amministratore locale a Crema dove è stato assessore e vice sindaco. Giornalista ed esponente del mondo cattolico lombardo, è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione housling sociale.

Per la Toscana, invece, Mastella ha scelto come segretario regionale l’onorevole Andrea Rigoni. Già dirigente nazionale del Ppi, della Margherita e del Pd, è stato senatore e deputato fino al 2018. È stato Vice Presidente dell’Assemblea del Consiglio d’Europa e componente effettivo della Delegazione parlamentare italiana dell’Unione Europeo Occidentale.

“Ringrazio gli amici che hanno scelto di condividere il percorso di noi Di Centro e sono convinto che con la loro guida costruiremo un partito forte e radicato in Piemonte, Lombardia e Toscana”, ha affermato il segretario nazionale Clemente Mastella.