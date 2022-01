Tesseramento Pd. Nel Sannio oltre 2.800 adesioni Il 7% dei tesseramenti è avvenuto on line

Con riferimento alla riunione della Commissione Provinciale per il Congresso (CPC), il Partito Democratico di Benevento spiega che "Preliminarmente è stata raccolta la considerevole mole di documenti pervenuta dalle sedi territoriali del partito per poi procedere alla necessaria organizzazione/collazione di tutti i relativi dati che, per quanto riguarda il tesseramento classico, o in presenza, sono stati prodotti c/o i Circoli e/o presso gli Uffici della Federazione Provinciale. Complessivamente, è stato effettuato un lavoro attento e impegnativo volto a garantire, a tutti e a ciascuno, la regolarità e la correttezza delle adesioni al partito. Allo stato sono pervenute iscrizioni da 71 comuni della provincia su 78 ed è stata superata quota 2.800 tessere, di cui circa il 7% online. "Un grazie, non di rito, ai Segretari e ai Responsabili locali per la mobilitazione messa in campo in una congiuntura storica così complicata. Il corpo vivo della Comunità Democratica ha dimostrato, ancora una volta, quanto tenga al nostro partito".