Mastella chiama Renzi: «Non chiuda all'idea di appoggiare Berlusconi» Il sindaco sull'elezione del Presidente della Repubblica

Mastella chiama Renzi in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica. Il sindaco di Benevento, infatti, intervistato da "Il Giornale" spiega: «Vorrei ricordare al leader di Italia viva che un'intesa fra le forze di centro e' possibile e soprattutto metterebbe la parola fine a questa stagione di bipolarismo esasperato. Altrimenti deve fare un accordo con Pd e Cinquestelle. E in caso non riuscisse nemmeno a fare questo non deve precludere l'idea di appoggiare Berlusconi. Perche' proprio l'elezione del leader azzurro porterebbe a un superamento del sovranismo e a un rafforzamento dell'area di centro».