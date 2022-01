Diga, Lombardi: a breve incontro pubblico con Regione e sindaci del Sannio Il vicepresidente della Provincia: con Bonavitacola e l'Ente idrico campano discuteremo del progetto

“La Provincia di Benevento anche in questi ultimi mesi si è impegnata affinché fossero effettivamente utilizzati, ad oltre 40 anni dall'apertura del cantiere dei lavori da parte della Cassa per il Mezzogiorno, gli 85 milioni di metri cubi d'acqua messi a disposizione

dalla Diga di Campolattaro sul fiume Tammaro”. Così Nino Lombardi, vicepresidente della Provincia di Benevento in merito agli interventi inerenti “gli sviluppi relativi al programma di utilizzo delle acque della Diga di Campolattaro sul fiume Tammaro, opera

inserita dal Governo nel Pnrr in quanto di interesse strategico nazionale”.

Ed in merito, Lombardi aggiunge: “Del resto, storicamente, la Provincia ha lavorato coerentemente in questa direzione garantendo, con fondi del proprio Bilancio, non solo la manutenzione ordinaria e straordinaria del grande impianto, ma anche realizzando quelle opere collaterali che consentono ormai di poter distribuire in un prossimo futuro quella strategica risorsa idrica. In questa ottica, all'indomani dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale della Campania numero 614/2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 3 gennaio, comunico che, al più presto, verrà promosso un pubblico incontro con la partecipazione del Vice Presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola e l'Ente Idrico Campano al fine di illustrare ai sindaci ed alle autorità locali i contenuti del provvedimento e le prospettive che si dischiudono per il Sannio dalla sua attuazione, ovvero la ricaduta derivante dalla potabilizzazione delle acque e dal servizio irriguo sul 54% della provincia. Sarà mia premura diffondere, non appena possibile, ulteriori informazioni sull'argomento".