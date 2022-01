Noi di Centro, Mastella nomina i vertici del partito in Liguria Isolabella segretario regionale, Padovani presidente

Prosegue l'organizzazione nelle regioni italiane di Noi Di Centro, il partito guidato da Clemente Mastella. Questa volta il segretario nazionale di NDC ha nominato i vertici del movimento in Liguria. Segretario regionale è stato scelto Loriano Isolabella, presidente regionale Marco Padovani.

"Stiamo organizzando il partito in tutte le regioni, riscontro grande attenzione ed entusiasmo per Noi Di Centro", ha affermato il leader Clemente Mastella che ringrazia "Isolabella e Padovani per l'impegno che profonderanno per il radicamento del partito in Liguria".

Loriano Isolabella ha un lunghissimo curriculum politico e professionale. E' consigliere comunale a Varese Ligure, professore a contratto all'Università di Genova ed è esperto in materia di trasporti. In passato, tra le altre cariche ricoperte, è stato consigliere comunale e presidente del consiglio di La Spezia, consigliere e assessore regionale al Bilancio e al Personale della Regione Liguria.

Marco Padovani è imprenditore nei settori della ristorazione e della comunicazione. In passato è stato segretario provinciale dell'Udeur a Savona e consigliere e assessore comunale a Boissano.

Intanto il segretario nazionale Clemente Mastella, d'intesa con il segretario nazionale dei Giovani Michele Guerrieri, ha nominato Guido Bianchini vicesegretario nazionale di Giovani di Noi di Centro.