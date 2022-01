Pd, Essere democratici è fuori dal partito Borghi: “Chi ha agito contro il PD non può ora farne parte”

"Ho ratificato il deliberato della Commissione Provinciale per il Congresso, in funzione di Commissione per il Tesseramento, che era l’organo deputato a esprimersi. È evidente del resto che chiunque abbia, in qualsiasi forma e qualsiasi titolo, agito contro il PD non possa oggi farne parte come se nulla fosse. Pertanto non è possibile accettare le iscrizioni per il 2021 né per il 2022. Eventuali adesioni successive al 2022 saranno oggetto di valutazione alla luce dei comportamenti seguenti”.

Così il commissario provinciale del partito democratico sannita, Enrico Borghi ha ratificato la scelta della Commissione per il Congresso Provinciale che, in sostanza, respinge la richiesta di iscrizione al partito presentata dagli esponenti di Essere Democratici.