Sguera: «Assessori ordinano interventi di manutenzione a piacere: così non va» Il consigliere: «Servirebbe programmazione»

Vizzi Sguera, consigliere comunale d'opposizione, intervene sulla gestone del verde in città: «Apprendo che taluni assessori “ordinano” interventi di ordinaria manutenzione cittadina ad libitum. Ritengo che tale modus operandi sia errato sia sotto il profilo amministrativo che politico. E difatti, al là della confusione di ruoli tra la parte politica e quella dirigenziale che deriva da provvedimenti del genere, spaventa l’idea che tali azioni siano decise “a piacere”, senza una programmazione spazio-temporale che dovrebbe essere organizzata normalmente. A mio avviso sarebbe opportuno e prioritario che gli attuali amministratori iniziassero ad affrontare concretamente le problematiche cittadine più impellenti - penso nello specifico alla questione concernente il depuratore (ad oggi priva di qualsivoglia atto d’impulso)- , lasciando la gestione dei servizi ordinari (pure importanti, per carità!) a chi è a tanto deputato ed evitando di auto promuovere continuamente attività di normale amministrazione (tra l’altro lautamente pagate dai cittadini) come se fossero atti straordinari di incredibile portata. I beneventani hanno problemi enormi ed è arrivato il momento di mettere in campo tutte le azioni necessarie per la loro immediata risoluzione!»