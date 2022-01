Rosa: «Sguera? Singolare che mi critichi perché lavoro» L'assessore all'Ambiente: «Continuerò a operare nella stessa maniera»

Arriva la replica dell'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa al consigliere di opposizione Vincenzo Sguera: «Trovo francamente divertente essere criticato per "i fatti" e non per "le mancanze". Ancor più divertente che venga stigmatizzata la "promozione" di quel che fa l'amministrazione. Divertentissimo è dover giustificare di lavorare seguendo uno schema semplicissimo: al netto dell'attività ordinaria viene notata una criticità, viene segnalata alla parte politica che interviene, investendo la parte amministrativa e tecnica. Mi pare semplice, più semplice delle lezioni sui compiti dell'assessore che Sguera mi regala, e lo ringrazio, sebbene le sue nozioni rientrino nel campo della teoria, quello in cui naturalmente sono tutti eccellenti, e non dall'esperienza pratica nel ruolo. Esperienza che io sto maturando da ottobre scorso: consapevole che le disquisizioni (o quisquiliazioni ) tecniche su attività ordinaria e interventi straordinari terminano la loro efficacia laddove inizia ciò che conta davvero: il decoro della città, rendere Benevento pulita e bella per i cittadini e per chi viene da fuori. Con spirito divertito per arrampicate sugli specchi clamorose che portano a parlare giusto per parlare, comunico che continuerò a operare esattamente nella stessa maniera, e a promuovere l'operato dell'amministrazione esattamente nella stessa maniera, essendo il metodo contestato condiviso col sindaco... e apprezzato dai cittadini».