Sguera: «Rosa risolva problema pini». L'assessore: «Non capisco polemica» Botta e risposta tra il consigliere e l'assessore

Nuovo botta e risposta tra il consigliere d'opposizione Sguera e l'assessore all'Ambiente, Rosa.

Sguera aveva replicato all'assessore affermando: «Il Dott. Rosa ha ritenuto di replicare in modo stizzito ad un mio comunicato, nel quale ho evidenziato come nell’attività amministrativa posta in essere da alcuni assessori - senza aver mai fatto riferimenti espliciti a chicchessia- si rileva una sovrapposizione/confusione di ruoli tra la parte politica e quella dirigenziale; ho, altresì, rilevato come alcuni interventi (sempre di ordinaria amministrazione) vengano disposti in Città a “macchia di leopardo”, in tal modo evidenziando una chiara mancanza di programmazione organica, con conseguenti vantaggi solo in favore di alcune zone cittadine e a discapito di altre. Principi semplici che dovrebbero essere noti tanto a chi si occupa di amministrazione da pochi giorni, quanto a politici navigati. Ciò detto, devo ritenere che la nota stizzita e “divertita” del Dott. Rosa - che non è stato da me menzionato- integri alla perfezione il contenuto del brocardo latino: “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, atteso che si è auto chiamato in causa come se fosse l’unico assessore dell’ente. In ogni caso, colgo l’occasione per chiedere al Dott. Rosa, - che stimo sia come persona che come professionista- di risolvere, nella sua qualità, il problema dei pini in Città con una auspicabile sollecitudine, mostrando fattivamente il suo impegno materiale alla conclusione positiva di almeno una delle questioni cittadine. Sarò pronto, all’esito, a complimentarmi, riconoscendogli la capacità di aver dipanato una questione che da anni l’amministrazione comunale non è in grado di districare e a ridere insieme a lui, cercando di non incorrere entrambi nell’altro proverbio latino: “risus abundat in ore stultorum»



E Rosa a sua volta risponde: «Leggendo la nota inviata alla stampa, nella sua replica Sguera gioca a nascondersi dietro un dito, in maniera piuttosto inutile essendo chiaro il suo obiettivo .

La stima personale e professionale è ovviamente reciproca e forse sarà proprio questo il motivo per cui continuo a non capire l'oggetto della polemica .

I pini: questione ereditata, ovviamente, che non mi sono sottratto dall'affrontare, leggendo pagine su pagine e lavorando per arrivare alla miglior soluzione, senza alcun preconcetto.

Non capisco poi la questione sugli interventi a macchia di leopardo e solo in alcune aree: questa è una inesattezza perché oltre a quelli già programmati ci sono interventi frutto di segnalazioni che mi arrivano dai cittadini, di qualunque zona della città, che stiamo provvedendo a risolvere prontamente ovviamente grazie alla collaborazione sia di chi si occupa del verde che dell'Asia. Cosa dovrei fare? Non intervenire per non suscitare il disappunto di Sguera?

E ancora: davvero bisogna giustificare che al netto di un piano operativo sulle potature può capitare che si deroghi, laddove si presentano diverse urgenze per lo stato delle essenze arboree?

Ripeto quanto detto: fa sorridere che l'oggetto del contendere sia il lavoro e non le mancanze. Sono sempre grato all'opposizione per le segnalazioni che portano a miglioramenti della situazione della città: la polemica fine a se stessa non la capisco. Tanto più se l'oggetto del contendere siano questioni di metodo che possono essere affrontate tranquillamente nelle sedi deputate, e non a colpi di note stampa».