Caso Conca. Mastella: «Danno erariale. Ho chiesto di accertare responsabilità» Il sindaco: «Dato mandato all'ufficio legale»

“In merito alla vicenda “Conca”, per la quale il Comune di Benevento sarà costretto a pagare una cifra alta che finisce per creare ulteriori problemi alle casse comunali, ho dato mandato all’ufficio legale di accertare le responsabilità di chi ha determinato, nel corso degli anni, questa incresciosa situazione che si poteva, a leggere le cronache dell’epoca, evitare. Il danno erariale è rilevante. La gestione della vicenda ha determinato una serie di problemi a quanti avevano versato le somme per l’acquisto: al Comune ed ai cittadini, su cui graverà questa ulteriore ipoteca negativa, che si aggiunge al disastro finanziario ereditato”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.