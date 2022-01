"Bando illegittimo: sindaco revochi incarico a quel dirigente" L'opposizione: «Regolamento chiede 3 anni esperienza, avviso riduce a due: dunque è illegittimo»

“Il sindaco revochi il decreto con cui il 29 dicembre scorso ha conferito all’architetto Antonio Iadicicco l’incarico di dirigente del settore Urbanistica di palazzo Mosti”.

E’ la richiesta contenuta nell’interrogazione a risposta urgente sottoscritta dai consiglieri comunali Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Rosetta De Stasio, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, Luigia Piccaluga Principe, Marialetizia Varricchio.



Le motivazioni vanno ricercate nei requisiti chiesti per la partecipazione al bando, che non sarebbero coerenti con la normativa: « l’art. 62 del Regolamento per l’accesso di cui alla delibera di G.C. n.108 del 30/05/2019, prevede tra i requisiti specifici per la partecipazione alle procedure selettive “tre anni di comprovato esercizio delle funzioni direttive e/o dirigenziali specifiche relative al posto da coprire”; l’Avviso pubblico per la copertura della posizione dirigenziale in dotazione organica di Dirigente del Settore “Urbanistica” pubblicato in data 01/12/2021 e fino al 16/12/2021 prevede, invece, tra i requisiti specifici per la partecipazione alla procedura selettiva “esperienza di servizio adeguatamente documentata di due anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche, in posizione dirigenziale”;

Tale Avviso pubblico è da ritenersi illegittimo, perché in aperta violazione dell’art. 62 del Regolamento Comunale di cui alla Delibera di G.C. 108 del 30/05/2019, ove è richiesto, per la partecipazione alle procedure selettive di posizioni dirigenziali, il requisito specifico di “TRE ANNI” di comprovato esercizio delle funzioni direttive e/o dirigenziali specifiche e non di due anni come invece, previsto nel suddetto Avviso pubblico;

visto che naturalmente, un Avviso Pubblico, predisposto da un Dirigente, non può derogare ad una norma regolamentare approvata dalla Giunta Comunale»