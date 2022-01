Percorsi turistici, ammessi quasi tutti quelli di Benevento Mortaruolo: premiati merito, caparbietà e qualità progettuale

La Regione Campania ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammissibili al “Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale” da realizzare con fondi POC. Sono stati dichiarati meritevoli di finanziamento ben 89 progetti, di cui 14 proposti da Comuni della provincia di Benevento che si sono consorziati in gruppi da 5.



“La più grande soddisfazione è che i Comuni sanniti coprono quasi il 16% di tutti i progetti ammessi a finanziamento. Vuol dire che sono stati premiati il merito, la caparbietà e la qualità progettuale delle Amministrazioni comunali del nostro territorio. La partecipazione al bando è stata massiccia e i Comuni che non hanno potuto aderire all’iniziativa si contano sulle dita di una mano. Non posso che essere fiero del risultato raggiunto”. Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Turismo, Lavoro e Attività Produttive della Campania.



Prosegue Mortaruolo: “Una sola proposta proveniente dalla provincia di Benevento non è stata ammessa alla valutazione. Tutte quelle rientrate in graduatoria sono da considerarsi approvate e finanziate e dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2022. Bisogna dare atto alla Regione Campania, e di questo ringrazio l’assessore Casucci, di aver ampliato la platea dei beneficiari grazie all'incremento di fondi da destinare al bando. Si tratta di risorse molto preziose per le nostre zone, così come avevo rilevato anche nell'interrogazione che presentai quando l'avviso fu sospeso per insufficienza di fondi. Risorse che consentiranno di spalmare una programmazione culturale, naturalistica ed enogastronomica virtuosa sull’intero anno solare. In un periodo di grande difficoltà a causa del ritorno della pandemia, si tratta di un sostegno basilare per restituire un po’ di luce e brillantezza alle nostre comunità e mettere in vetrina borghi, paesaggi, monumenti, prelibatezze e bellezze storiche che pochi altri possono vantare”.