Nomine Asea, presidente Mastrocinque risponde al consigliere provinciale Cataudo "L'incarico non dirigenziale o direttivo"

Dopo la richiesta di chiarimento arrivata dal consigliere provinciale Claudio Cartaudo in merito alle nomine del Cda fatte all'Asea, l’azienda speciale della Provincia di Benevento che tra l'altro si occupa della gestione della Diga di Campolattaro, è lo stesso presidente dell'Asea Giovanni Mastrocinque a rispondere: “In riscontro alla nota a firma del consigliere provinciale di Forza Italia, Claudio Cataudo il presidente dell’Asea Mastrocinque, con incarico non dirigenziale o direttivo, chiarisce quanto segue: Ai sensi dell’art.8 dello Statuto Asea, il Presidente ed i consiglieri di Amministrazione possono essere revocati dal Presidente della provincia di Benevento solo per giusta causa. Si rammenta che il sottoscritto, ad oggi, ha ricevuto riconoscimenti e congratulazioni da ogni organo politico, per l’impegno profuso nell’affrontare con la massima professionalità le diverse problematiche aziendali.

In merito alla sterile polemica della gratuità dell’incarico ricevuto, limitato al solo anno temporale, oltre alla già nota circolare n.04/2015 a firma del Ministro della Pubblica Istruzione, anche il Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 15 gennaio 2020-Numero 309/2020, nel rispondere al quesito in ordine all’interpretazione dell’articolo 5, comma 9, Dl 95/2012, ha chiarito che solo gli incarichi dirigenziali o direttivi, sono quindi consentiti a titolo gratuito con una limitazione temporale per un anno, in tutti gli altri casi senza limiti di tempo, fermo restando la gratuità".