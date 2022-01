Toponomastica: altri 600 numeri civici nelle contrade Apposte anche tabelle in diverse strade

Prosegue l’attività di revisione della toponomastica cittadina da parte dell’Amministrazione comunale. Il Sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Urbanistica, Molly Chiusolo hanno, infatti, reso noto che in questi giorni è in corso la messa in opera delle nuove tabelle di toponomastica e di 660 numeri civici di diverse aree cittadine.

A Santa Clementina sono in corso l’apposizione delle tabelle di via Appio Claudio, via Antico Sannio, piazzale Flacco, via Latina, via Gennaro De Rienzo. A contrada San Liberatore verrà inserita la tabella di via Cifaldi, a Monteguardia la tabella della strada omonima, ed in zona Avellola sarà prolungata via Avellino con l’introduzione di nuovi civici.

Inoltre, sono in corso interventi in contrada Borgonero, nella zona di Fontanelle con l’inserimento di via Filippo Serino, e la revisione e integrazione della numerazione di via Aldo Moro. A Pantano-San Vitale, poi, oltre all’introduzione di via Vitulanese, si interverrà per effetto dell’approvazione in Giunta di 8 nuove strade che saranno avviate all’iter prefettizio.

Tutte le aree interessate sono indicate alla sezione SIT (Sistema Informativo Territoriale) del sito internet del Comune di Benevento, dove con la funzione “binocolo” è possibile effettuare ricerche specifiche per strada e numero civico.

Si ricorda, infine, che in merito alla variazione di indirizzo ai fini demografici, i cittadini interessati non dovranno recarsi presso gli uffici comunali, ma compilare il modello presente sul sito istituzionale, nella sezione toponomastica. La modulistica, inoltre, sarà consegnata anche in fase di applicazione della nuova numerazione civica, presso le cassette postali delle aree interessate, e potrà essere inviata a mezzo mail all'indirizzo presente sul modello.