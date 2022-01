Ieri in città il nuovo segretario comunale di Benevento Si tratta di Riccardo Feola: ha rivestito il ruolo ad Avellino e Isernia

Arriva il nuovo segretario comunale a Benevento. Già ieri in città, a Palazzo Mosti, sede comunale, per un primo incontro con il sindaco Mastella e con la struttura Riccardo Feola, segretario comunale a Isernia e negli anni scorsi anche al Comune di Avellino. Originario dell'isola di Ponza, ma residente a Napoli, succederà , come annunciato nei giorni scorsi, a Maria Carmina Cotugno, che era arrivata a Palazzo Mosti nel 2016, con Mastella, e che lascia dopo che negli ultimi mesi sono emerse diversità di vedute con il primo cittadino riconfermato alle ultime elezioni comunali.. Individuazione già avvenuta, ma la nomina dovrebbe arrivare soltanto nella prossima settimana con il decreto del sindaco Mastella. Ieri, come detto, primo incontro tra il nuovo Segretario e la struttura di Palazzo Mosti.