Pnrr: si accelera. Oggi in Giunta l'accordo con Unisannio Probabile si discuta anche dei progetti vista l'imminiente scadenza del 19

Arriva in Giunta la proposta di delibera, su cui ha lavorato in particolare il dirigente del settore Affari Generali e Istituzionali Gennaro Santamaria, per l'accordo di programma con l'Università del Sannio nell'ambito della progettazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nell'incontro di oggi, alle 12 e 30 a Palazzo Mosti sarà uno degli argomenti al centro della discussione della Giunta. Probabile che nell'incontro di oggi si discuterà anche dei progetti, sempre in ambito Pnrr, che ogni settore sta predisponendo, compilando le relative schede, per inviarli poi alla Cabina di Regia che si terrà il prossimo 19 gennaio. Nell'ultimo incontro con dirigenti e assessori il sindaco Mastella aveva invitato, anche con toni autorevoli, ad accelerare nella predisposizione delle proposte progettuali e a evitare che l'occasione dei fondi messi a disposizione dall'Europa andasse perduta, e dunque probabile che già domani sul tavolo della Giunta verranno valutate le schede, visto che i prossimi giorni saranno di rush finale prima di inviare il tutto al Rettore dell'Università del Sannio e alla Cabina di Regia del 19 gennaio in seduta “plenaria”.