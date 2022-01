Pai: riaperti i termini per progetti di inserimento lavorativo Coppola: «Si può scegliere tra operatore socio sanitario, per l'infanzia o operatore sociale»

La presidente del Coordinamento istituzionale dell’Ambito B1 e assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che sono riaperti i termini dell’avviso pubblico per l’individuazione di destinatari in favore dei quali attivare interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa di cui al Progetto finanziato dall’Avviso 1 PaiS.

“Si tratta – spiega l’assessora Coppola – di un’importante e concreta opportunità per la frequenza di percorsi formativi gratuiti finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. E’ possibile scegliere tra diversi percorsi di formazione, dal corso di operatore socio sanitario al corso di operatore per l’infanzia o a quello di animatore sociale. Tutti percorsi con qualifica professionale”.

Possono presentare domanda di ammissione ai percorsi formativi coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito B1;

- aver compiuto la maggiore età;

- essere percettori del Reddito di Cittadinanza o Reddito di Emergenza (RdC o ReI);

- avere un ISEE, in corso di validità, inferiore ad € 6.000,00 o trovarsi in condizioni di indigenza economica già accertata da parte del Servizio Sociale Professionale a seguito di precedente presa in carico;

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro la data del 28/01/2022"