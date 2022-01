Pnrr: ok intesa Comune - Unisannio. Dall'ateneo supporto per i progetti De Pierro: "Strumento importantissimo in una fase difficile: ora il futuro del Sannio"

Arriva l'ok in giunta all'accordo istituzionale tra Comune di Benevento e Università del Sannio. L'obiettivo è “promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione sia per la fase di proposta e partecipazione a bandi a valere su fondi Pnrr o altri fondi nazionali e comunitari, sia per la successiva fase di realizzazione e rendicontazione degli stessi”. L'Università del Sannio in pratica fornirà consulenza specialistica e assistenza e supporto tecnico – amministrativa al Comune per la partecipazione ai programmi, in particolare nelle aree ingegneristiche, amministrative, economiche, giuridice e delle scienze naturali. Il Comune dovrà richiedere l'assistenza dell'Università in maniera formale, indicando un Rup, con l'ateneo che verificherà la disponibilità di personale da mettere a disposizione.

Un accordo che avrà una durata pari al mandato del sindaco Mastella. Nell'ambito della progettazione per il Pnrr, tuttavia, il Comune potrà contare anche sul nuovo personale assunto che va a sopperire le carenze di palazzo Mosti e potrà fronteggiare il duro lavoro che spetta alla struttura tecnica del Comune. Infatti dopo la sfuriata di Mastella dell'ultimo incontro pare che ci sia stata un'accelerata importante nella compilazione delle schede: tanti i progetti ormai pronti per essere inviati alla Cabina di Regia, che poi saranno analizzati nella seduta del 19 Gennaio. E i settori in tale ottica ragionano anche in maniera congiunta: ieri ad esempio c'è stato un incontro al megaparcheggio tra Urbanistica, Mobilità e Urbanistica per ragionare di valorizzazione di alcune aree e bellezze della città.

E il vicesindaco De Pierro nel merito ha commentato: "L’accordo istituzionale deliberato dalla giunta in data odierna, rappresenta una efficace forma di cooperazione tra due Enti istituzionali finalizzata all’avvio delle procedure di attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2021 - 2026.

L’intevenuto accordo di programma e’ una formidabile opportunità’ di filiera istituzionale che dimostra l’unità di intenti di questo territorio in una fase estremamente delicata a causa della nota emergenza sanitaria, ciò non di meno l’aspetto dello sviluppo e della ripresa economica non può divenire recessiva quanto più risultano disponibili risorse comunitarie e statali da poter acquisire laddove si sara’ in grado di mettere in campo pratiche progettuali virtuose. Formalizzato questo strumento sul piano tecnico - operativo, nelle prossime settimane si proseguirà alla concretizzazione degli ambiziosi obiettivi programmati da questa amministrazione per non perdere il treno della modernizzazione e del cambiamento del nostro territorio in un ottica prospettica di un futuro che riduca le diseguaglianze sociali".