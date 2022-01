Noi di Centro: nominati i vertici delle cinque province in Campania Per Benevento è stato nominato segretario Carmine Agostinelli e presidente Domenico Parisi

Il segretario regionale di Noi di Centro, Luigi Bosco, d'intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella, ha proceduto oggi ad una prima fase organizzativa del partito in Campania, nominando i vertici nelle cinque province. Per Napoli è stato nominato segretario provinciale Giuseppe Barra, per Caserta Orlando De Cristofaro, per Avellino Ciro Aquino, per Salerno Luigi Nocera, per Benevento è stato nominato segretario Carmine Agostinelli e presidente Domenico Parisi. "Abbiamo proceduto a questa prima fase organizzativa individuando i vertici del partito in sindaci, amministratori e figure rappresentative del territorio", afferma Luigi Bosco che ringrazia "i neo segretari e il presidente di Benevento per l'impegno che profonderanno per il radicamento di Noi di Centro. Nelle prossime settimane proseguiremo con l'organizzazione territoriale affinché Noi di Centro sia sempre più il partito di riferimento in Campania", conclude il segretario regionale Bosco.

"Essere chiamato, oggi, al vertice del partito della mia provincia è da un lato un grande attestato di stima e riconoscimento, dall’altro l’assunzione di un impegno ancora più marcato da parte mia" ha invece commentato il neo segretario Agostinelli che aggiunge: "Lo farò con la passione e la forza che hanno sempre contraddistinto i miei impegni professionali e politici, consapevole di poter contare sull’impegno di una nutrita rete di amici e di amministratori. Non mi stancherò mai di dialogare con tutti e di trovare la giusta sintesi e la giusta mediazione nell’unico e solo interesse del nostro meraviglioso Sannio. A Clemente, a cui mi lega un’amicizia ultraventennale, non ho mai chiesto nulla, se non di darmi la possibilità di vivere con lui la politica, apprendere e crescere insieme a lui".