Partecipate della Provincia, Cataudo chiede tutti gli atti amministrativi Il consigliere provinciale: "Necessaria un'operazione di trasparenza e di verità"

“Con la presente, sono a chiedere copia di tutti gli atti amministrativi, di indirizzo e di gestione, relativi agli incarichi professionali di qualsivoglia tipologia e gare di appalto, affidamenti per forniture e servizi, varati dagli organismi e/o dagli uffici competenti della società in indirizzo, da novembre 2018 ad oggi”.

Questa la missiva con la quale il consigliere provinciale Claudio Cataudo chiede al presidente della Provincia di Benevento, al Segretario generale dell'Ente, e alle so Alla Società Sannio Europa, Samte, Asea, al Consorzio ASI e Sannio IT (CST) e al Gal Partenio S.C.A.R.L. La documentazione per le partecipate della Rocca.

“Si richiede, inoltre – scrive ancora Cataudo -, di conoscere se da novembre 2018 ad oggi , siano state determinate assunzioni di risorse umane con contratto di lavoro o mediante specifici progetti finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi. La presente istanza è motivata dalla necessità di monitorare la efficacia, la efficienza e la economicità che una Pubblica Amministrazione deve garantire per il bene della collettività e per meglio rafforzare il rapporto di legalità e trasparenza sul piano politico ed amministrativo dall’Ente Provincia e dalla società partecipate che orbitano intorno ad essa”.

Nel mirino di Cataudo, dunque, le partecipate: “si rende necessaria una operazione di trasparenza e di verità, al fine di verificare se le attività svolte dalle società pubbliche, ivi compresi incarichi professionali e nomine di vario genere, siano al servizio e nell'interesse dei cittadini...”.