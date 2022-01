Città Aperta: «Mastella da De Luca a Berlusconi a Maresca: funambolismo» «Spostamenti da destra a sinistra con biglietto di sola andata...o di ritorno che non si sa mai»

Dal Quirinale alle Regionali alle Provinciali di Napoli: Città Aperta interviene per commentare le scelte politiche di Mastella, stigmatizzandone l'atteggiamento.



“Il funambolismo mastelliano sta raggiungendo vette impensabili. La filosofia del viandante si materializza nei più arditi e repentini zig-zag, capovolgimenti di fronte, spostamenti da sinistra a destra con biglietto di solo andata, o anche -non si sa mai- di andata e ritorno. E così, mentre in Regione Campania l’immarcescibile Mastella continua a godere dei benefici e dei favori del Presidente De Luca, ecco che per il Quirinale diventa uno dei corifei della candidatura Berlusconi, e alle provinciali di Napoli si appresta, secondo anticipazioni giornalistiche fresche di giornata , addirittura a sostenere Catello Maresca, già candidato sindaco delle destre contro Gaetano Manfredi. Siamo dunque alla esaltazione del “centrismo” come lasciapassare per voltare la gabbana secondo convenienza. Chissà che ne pensano quegli ostinati e sprovveduti ex dirigenti del Pd sannita i quali, innalzando il vessillo della “lotta alle destre”, hanno fatto da cornice alle ultime performance elettorali del Nostro.E chissà se fra quirinalizie e provinciali, organizzazione dell’ennesimo partitino e comparsate televisive, il Sindaco troverà il tempo di occuparsi dei problemi della Città”.