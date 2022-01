Noi di Centro: «Incoerenza? Nostra linea chiarissima» «Noi siamo alleati di chi ci rispetta»

"Se l'avvocato Perifano avesse avuto un minimo fiuto politico avrebbe quantomeno calcato la scena politica regionale e non sarebbe invece andato incontro alla seconda sconfitta politica della sua carriera da candidato sindaco di Benevento". Così in una nota la segreteria provinciale di Noi Di Centro. "La nostra è una linea politica certa, seria, responsabile e comprensibile, siamo di Centro e restiamo di Centro, stiamo costruendo con altri un centro ancora più ampio. Per quanto riguarda la Regione Campania abbiamo dimostrato la nostra forza e restiamo alleati seri del presidente De Luca, siamo stati determinanti per far vincere il Pd alle provinciali ad Avellino; al comune di Caserta stesso discorso, altrimenti Marino non avrebbe vinto, a Napoli abbiamo contribuito con una nostra lista. Queste cose forse l'avvocato, impegnato nelle cause amministrative, non le sa o forse fa finta di non saperle. In ogni caso, Perifano dovrebbe spiegarci per quale ragione dovremmo rispondere ad una logica Pd il cui segretario nazionale è venuto a Benevento a sostenere lui e non noi. Siamo alleati di chi ci rispetta e andremo avanti secondo questa logica con stella polare la costruzione di un Centro che interpreti al meglio le esigenze degli italiani", conclude la nota di Noi di Centro.