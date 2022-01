Collegio revisori dei Conti Provincia. Cataudo invita Ordine dei commercialisti L'appello del consigliere sull'avviso pubblico: "La Rocca ha bisogno di competenze professionali"

“Invitiamo il presidente del collegio dell’Ordine dei commercialisti a prendere atto dell’avviso pubblico emanato dalla Provincia di Benevento, il 10 gennaio scorso, relativo alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia, per il Triennio 2022/2025. Invitiamo inoltre l’apprezzato presidente dell’Ordine, Fabrizio Russo, a coinvolgere i tanti commercialisti sanniti, inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del Regolamento, di cui al Decreto del Ministro degli Interni n.23 del 2012, a presentare la propria candidatura per ambire, legittimamente, all’incarico di Presidente del collegio dei revisori dei conti della Provincia di Benevento".

Così Claudio Cataudo, capogruppo consiliare del “Centro Destra Unito”, presso la Provincia di Benevento ed esponente di Forza Italia lancia l'invito ai professionisti sanniti rimarcando come: "Specie in un momento delicato in cui versa la Rocca dei Rettori, abbiamo necessità di competenze professionali lontane dagli apparati dei partiti... E’ altrettanto importante, inoltre, evitare di nominare professionisti legati ad strutture e/o a correnti di partito. Il Sannio vanta con orgoglio e fierezza validi professionisti che potranno apportare un valore aggiunto significativo alle attività dell’Ente, estendendo tale rigorosa impostazione anche alle società partecipate. I nostri professionisti vanno valorizzati e gratificati, specie in questa fase di forte crisi economica, che sta toccando in particolare anche le partite iva. La politica, quella che realmente bada agli interessi della collettività... - rimarca Cataudo - deve avere la sensibilità di bussare alla porta dei professionisti, non solo nel momento elettorale ma sopratutto in circostanze in cui ci si può avvalere di spiccate competenze. Siamo sicuri che il presidente dell’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Benevento, saprà garantire una diffusione capillare e trasparente in favore della categoria professionale in questione. La nostra attività politica e programmatica che intendiamo svolgere nei nostri rispettivi partiti di centro destra e nelle Istituzioni che rappresentiamo, conserverà questa specchiata condotta, tenendo sempre conto delle tante soggettività professionali del territorio a cui indirizzeremo ogni nostro impegno politico, con rispetto professionale e correttezza umana”.