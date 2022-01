Rubano (Fi): «Provincia:si faccia sorteggio per scegliere presidente Revisori» «Sistema garantirebbe scelta non legata a logiche stucchevoli di potere»

“Un plauso all’iniziativa del Consigliere Provinciale di Forza Italia, Claudio Cataudo, avanzata al Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Fabrizio Russo, dedicata ai commercialisti sanniti, per sollecitarli a presentare curricula alla Rocca dei Rettori, in vista della nomina del Presidente del collegio dei Revisori dei Conti. Poiché la nuova normativa vigente in materia, prevede che sarà il Consiglio Provinciale a votare il prossimo Presidente del Collegio dei Revisori, invito tutte le forze politiche consiliari della Provincia a procedere alla individuazione del Presidente mediante preliminare e pubblico sorteggio. Dopodiché si vada in aula per eleggerlo. Tale sistema garantirà una scelta non legata a logiche stucchevoli di potere, tenendo conto anche della fase giudiziaria molto particolare in cui versa l’Ente. L’idea del sorteggio eviterà che a prevalere sulla dignità di ogni valido professionista legittimato a ricoprire quell’importante incarico, sia il raccomandato di turno legato, probabilmente, a qualche riferimento politico per logiche che dovrebbero alloggiare fuori l’uscio della Rocca dei Rettori proprio in questo periodo. Auspico intelligenza, trasparenza e rispetto professionale verso tutti i commercialisti da parte dei partiti” - Così il Commissario Provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.