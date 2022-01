Ora è ufficiale: arrivano 10 milioni per gli alloggi di via Nuzzolo Mastella, Chiusolo e Pasquariello: «Grande traguardo. Sottrarremo area a degrado urbano»

La Regione Campania ha approvato il progetto presentato dal Comune di Benevento per la riqualificazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di via Cosimo Nuzzolo per un importo di 10.000.000,00 di euro. A darne notizia sono il sindaco Clemente Mastella e gli assessori Molly Chiusolo e Mario Pasquariello.



Il progetto prevede la messa in sicurezza sismica, la riqualificazione funzionale, il miglioramento energetico e la valorizzazione degli spazi pubblici pertinenziali dell’importante complesso edilizio ubicato al rione Ferrovia ed era stato presentato dal Comune di Benevento nell’ambito del programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” rientrante nel Fondo complementare PNRR.



“Esprimiamo grande soddisfazione – hanno dichiarato il sindaco Mastella e gli assessori Chiusolo e Pasquariello - per questo importante traguardo raggiunto dalla nostra amministrazione che, come dimostra anche l’ottimo posizionamento nella graduatoria finale (11° posto su 137 proposte presentate), non si è lasciata sfuggire questa prima e importante occasione offerta dal PNRR per realizzare un intervento di riqualificazione che consentirà

di invertire il processo di degrado urbano che ha investito l’area di via Cosimo Nuzzolo. Uno degli obiettivi primari della nostra amministrazione resta, infatti, quello di trasformare e riqualificare, attraverso specifici interventi di

rigenerazione urbana, l’attuale ambito di edilizia residenziale della nostra città. Cogliamo, infine, l’occasione per ringraziare l’Università degli Studi del Sannio e il suo rettore Gerardo Carfora per la collaborazione e il supporto offerto nella fase di elaborazione progettuale”.