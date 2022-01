Cabina di Regia Pnrr, De Pierro: «70 schede presentate: è la svolta» «Ora approfondimento di dirigenti Comuni e delle Università»

“La riunione odierna della Cabina di Regia sul PNRR, allargata alla partecipazione degli assessori, dei dirigenti e dei rappresentanti delle varie istituzioni territoriali (tra cui la Provincia e la Sovrintendenza), rappresenta un punto di svolta in quanto siamo passati dalla fase di pianificazione a quella più specificamente operativa. Alla Cabina di Regia sono infatti pervenute le schede di progettualità elaborate dai vari settori, che sono circa una settantina. In vista della prossima riunione, che si terrà tra due settimane, partirà ora il lavoro di approfondimento da parte dei dirigenti del Comune e degli esperti dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università Giustino Fortunato che, d’intesa con gli assessori, verificheranno quali schede snellire, accorpare o integrare in modo da essere in grado di partecipare tempestivamente ai vari bandi in via di pubblicazione. Inoltre, sempre dal punto di vista operativo va evidenziato che la struttura comunale e quella universitaria effettueranno un monitoraggio costante dei bandi pubblicati in modo da consentire l’immediata implementazione e presentazione dei progetti sulla scorta delle indicazione contenute negli stessi”.

A dichiararlo è il vicesindaco Francesco De Pierro che, in assenza del sindaco Clemente Mastella (fuori sede per sopravvenuti impegni istituzionali), ha presieduto la Cabina di Regia e riferito il messaggio di saluto del primo cittadino.