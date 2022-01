Sguera: «Commercio: basta annunci. Si riapra Porta Rufina» Il consigliere e segretario di Azione: «Comprensibile delusione esercenti Via Rummo»

“Come non comprendere la delusione dei commercianti di via Gaetano Rummo, da anni in attesa di svolte a più riprese annunciate ma mai realizzate. E così quello che un tempo era il cuore pulsante del commercio cittadino si è trasformato nell’ennesima area in crisi”.

Così Vincenzo Sguera, consigliere comunale e segretario provinciale di ‘Azione’.

“La polemica politica non mi interessa” – prosegue Sguera. “Ma le difficoltà degli operatori commerciali della zona sono evidenti. Occorre dunque organizzare una risposta per evitare almeno che chi ancora resiste sia costretto nel prossimo futuro a gettare la spugna. Due i nodi cruciali, il primo è rappresentato dal recupero del Malies ma è come parlare della tela di Penelope: gli anni scorrono, gli annunci continuano ma siamo sempre allo stesso punto. Dove è possibile incidere sin da subito, allora, è sul parcheggio di Porta Rufina. In tal senso, la richiesta dei commercianti è più che condivisibile: la riapertura della struttura, infatti, sarebbe da incentivo alla clientela perché parcheggiare pure solo nelle vicinanze di via Rummo è oggi operazione decisamente complicata”.

“E’ bene ricordare, allora, che risale al 30 agosto del 2017 la comunicazione con cui – attraverso un atto di significazione e costituzione in mora - le società aggiudicatarie della progettazione, costruzione e gestione del parcheggio rendevano noto al Comune di ritenere “risolto il contratto”. Contestualmente, le stesse società chiedevano al Comune il pagamento delle somme spettanti e oggetto del lodo arbitrale”.

“Trascorsi cinque anni – aggiunge il consigliere comunale – nessun passo in avanti è stato compiuto e il parcheggio resta chiuso. A chi giova questa situazione di immobilismo? Non ai commercianti che vedono inutilizzata una struttura che, dicevamo, potrebbe facilitare la frequentazione dell’area e non al Comune che subisce un danno doppio: perde i possibili introiti legali alla gestione del parcheggio e vede degradarsi uno spazio che è parte del proprio patrimonio”.

“Per questo – conclude Vincenzo Sguera- abbiamo presentato una interrogazione scritta per sapere quali iniziative il Comune intende adottare in merito alla possibile riapertura del parcheggio di ‘Porta Rufina’ e quali sono gli intendimenti dell’amministrazione per la soluzione delle questioni giudiziarie che interessano la struttura”.

“In attesa di risposte, resta la nostra disponibilità a collaborare per giungere a una soluzione capace di tutelare gli interessi della Città e di rispondere, almeno in parte, alle legittime istanze dei commercianti di via Rummo”.