Sguera a Cappa: "L’assessore dice cose a caso, replica scomposta" "Mi rimprovera una caccia ai like che non sta né in cielo né in terra"

“Ho letto la replica al mio intervento diffusa alla stampa dall’assessore Attilio Cappa. Che dire: è davvero preoccupante che un rappresentante istituzionale risponda a una richiesta di chiarimenti giunta da cittadini beneventani, prima ancora che da un consigliere, in un modo così scomposto e aggressivo”. Così Vincenzo Sguera, consigliere comunale e segretario provinciale di ‘Azione’ replica alla nota stampa dell’assessore Attilio Cappa.

“Premesso che l’assessore dice cose a caso, rimproverandomi una caccia ai ‘like’ che non sta né in cielo né in terra visto che la mia interrogazione l’ho depositata al protocollo del Comune e non sui social - luogo forse a lui più congeniale - dove neanche ho condiviso il mio intervento, resto basito – prosegue Sguera - dinanzi alle offese che mi sono state rivolte: sarà pure il suo un peccato di inesperienza, ma può un amministratore rivolgersi con sprezzo e arroganza a un consigliere di opposizione che ha semplicemente posto l’attenzione su un tema di interesse per l’intera comunità? Che poi, per inciso, riguardo alla mancata conoscenza delle questioni e dei fatti, trattandosi di vicende giudiziarie, senza falsa modestia dopo 27 anni di onorata professione in Tribunale - luogo forse a lui meno confacente -, certo non temo il confronto con Attilio Cappa. O pensa l’assessore che le nomine a cui è abituato – oggi in giunta, ieri proprio vicepresidente dell’Amts – lo ergono a depositario della verità?”.

“E ancora – aggiunge Sguera-: può un assessore continuare a parlare fanciullescamente degli errori del passato - che ovviamente non mi riguardano - senza neppure sapere che in tal modo offende molte persone oggi vicino a lui? E può un assessore parlare di impegno dell’amministrazione, dimenticando che da sei anni è in carica la stessa amministrazione?”

“Non essendo possibile replicare al nulla prodotto dall’assessore nella sua nota – conclude Sguera – mi limito a fornirgli un consiglio: prenda esempio dal collega Luigi Ambrosone che nelle sue risposte non manca mai di quel garbo istituzionale che sempre dovrebbe caratterizzare i rapporti tra amministratori, anche se di diverso orientamento politico. Garbo che a Cappa sicuramente manca. E speriamo sia solo quello”.