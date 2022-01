Collegio revisori conti. Cataudo attacca "Grave scegliere presidente tramite trattativa. Capuano rispetti professionisti e cittadini

“Riteniamo grave, sia dal punto di vista morale che politico, la posizione assunta dalla maggioranza consiliare, così come espresso dal Consigliere provinciale Capuano, di voler scegliere attraverso una trattativa politica il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in seno alla Rocca dei Rettori. In altre circostanze sarebbe stata una scelta che non avrebbe meritato opzioni. Per quell’incarico ci vorrebbe una scelta super partes e di garanzia. Continuiamo a considerare di fondamentale importanza invitare la maggioranza e tutte le forze politiche presenti in Consiglio a seguire questa indicazione, per rispetto nei confronti dei 49 revisori contabili che potrebbero essere costretti a fare da spettatori di una becera trattativa a discapito della propria professionalità. La nostra proposta è nell'ottica di una utilità a tutti i partiti e soprattutto al territorio. Suggerirei, infine, al Consigliere Capuano di non usare la medesima condotta adottata in qualità di componente del consiglio di amministrazione di Asea” - Così il Consigliere Provinciale di Forza Italia, Claudio Cataudo.