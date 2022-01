Sabione (FI): «Sorteggio per presidente revisori? Richieste ragionevoli» «La Rocca è chiamata a svolgere un ruolo sopra le parti»

"Le richieste fatte pervenire in questi giorni dal Consigliere Provinciale del Centrodestra Unito, Claudio Cataudo, sono dettate dalla ragionevolezza e dal buon senso, sostenerle significa ispirarsi ai principi basilari della correttezza amministrativa e della trasparenza politica. Mi riferisco in particolare alla richiesta di accesso agli atti, formulata da Cataudo, per ciò che concerne l’attività delle società partecipate della Provincia. La Rocca dei Rettori è chiamata a svolgere un ruolo sopra le parti, non possono esserci zone d’ombra e le partecipate della Provincia devono essere sottratte a ogni forma di controllo politico. Inoltre, anche l’invito formulato da Cataudo al Presidente del collegio dell’Ordine dei commercialisti, nel quale si chiedeva di coinvolgere i tanti valenti commercialisti sanniti a prendere atto dell’avviso pubblico per la nomina del nuovo Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia, va nella direzione di immettere elementi di trasparenza nel rapporto tra politica e istituzioni. Immaginare di procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei revisori, non attraverso il voto del consiglio provinciale, ma attraverso un sorteggio, così come ipotizzato dal Commissario Provinciale di Forza Italia Francesco Maria Rubano, sarebbe in questo momento storico una scelta saggia. Infine, un plauso particolare a Cataudo per le sue parole in merito alla questione sanitaria e in particolare alla situazione dell'Ospedale San Pio di Benevento. Da medico non posso che far mie le preoccupazioni esposte da Cataudo, che tra l’altro fotografano in pieno il fallimento della politica sanitaria regionale dell’amministrazione De Luca, e augurarmi che ai cittadini sanniti vengano subito fornite adeguate risposte e contestualmente altrettanto adeguate prestazioni sanitarie” - Così Attilio Sabione, Presidente del Consiglio di Cusano Mutri e Dirigente provinciale di Forza Italia.