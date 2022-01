Martusciello: "Capuano? Parole Patriarca estrapolate ad arte. Stiamo con Rubano" Il coordinatore vicario regionale: "Rubano è la guida e l'interlocutore unico nel Sannio"

“Esprimiamo la nostra totale condivisione con quanto dichiarato nella giornata di ieri dall’On. Annarita Patriarca. Il lavoro che stiamo portando avanti va proprio nella direzione di ricreare un rapporto diretto e quotidiano tra amministratori locali e cittadini. Altre affermazioni estrapolate ad arte dal Consigliere provinciale Antonio Capuano hanno un significato diverso. In una analisi politica, chiunque affermerebbe che De Mita, De Luca, così come anche Mastella, risultano rappresentare una parte di storia politica nei rispettivi territori di appartenenza. Nulla di più. I vertici nazionali e regionali riconoscono in Francesco Maria Rubano, la guida e l’interlocutore unico del partito nel Sannio. Non a caso e’ stato nominato Vice Coordinatore Regionale e Commissario provinciale su diretta volontà dei vertici di Forza Italia” - Così, il Coordinatore Vicario regionale, On. Fulvio Martusciello, in una nota congiunta con il Coordinamento Provinciale di FI Benevento.