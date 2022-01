Dimensionamento scolastico: "Accolte tutte le proposte della Provincia" Lombardi: "ok a nuovi indirizzi in vari istituti"

Il Vice Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha espresso la propria soddisfazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera in materia di Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa per l’Anno scolastico 2022/2023.

Il provvedimento regionale ha recepito tutte le proposte della Provincia di Benevento e cioè:

-Istituto Superiore “Bosco Lucarelli” di Benevento: Attivazione Indirizzo C3 Elettronica Ed Elettrotecnica Articolazione Automazione.

-Istituto “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita: Attivazione presso la Sede centrale dell'indirizzo Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale.

-Istituto “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita: Attivazione presso la Sede Coordinata di San Salvatore Telesino dell’indirizzo Settore Tecnologico - Indirizzo Sistema Moda - Articolazione Tessile Abbigliamento e Moda.

-Istituto “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita: Attivazione presso la Sede Coordinata di San Salvatore Telesino dell’indirizzo dell'indirizzo Settore Tecnologico - Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - articolazione elettronica.

-Istituto Superiore di Faicchio - Corso Serale Indirizzo Servizi Socio Sanitari.

Il Vice Presidente Lombardi ha osservato come l’attivazione da parte della Regione di questi nuovi indirizzi di studio, proposti dagli stessi Istituti e approvati dalla Provincia al termine di una istruttoria condotta dal Tavolo Tecnico previsto dalla normativa vigente, costituisca un forte elemento per affermare un nuovo e più intenso rapporto tra la Scuola e la società civile sannita in una delle realtà territoriali già animata da grande vitalità e voglia di innovazione.