Noi di Centro: "Perifano? Giocatore scarso". Il consigliere: "Indifferente" Botta e risposta tra i mastelliani e il leader di Alternativa per Benevento

Botta e risposta tra Noi di Centro e Perifano.

Il partito di Mastella attacca: "Perifano ha dato sempre l’idea del calciatore che sembrava avviato a grandi prestazioni ma poi si è fermato e non è mai riuscito a giocare neppure nei dilettanti!, Ora assume l’aria del professorino che richiama gli assessori, che dà lezioni, che si autoesalta ma rimane quello che era: una promessa mancata. Definisce addirittura 'bulli' gli assessori solo perché hanno ricordato ai suoi consiglieri che il Malies, l’Amts-Trotta bus, la spina verde, Conca, il parcheggio di Porta Rufina e il disastro finanziario sono una triste eredità dei suoi compagni e suoi sponsor politici, suoi grandi sostenitori. Replicare alle bugie è un dovere. Sui campi di calcio quando gli avversari non vogliono accettare la sconfitta si ascolta un bel leitmotiv: “’E nun se vonn sta…’”, conclude lo scritto dei dirigenti del partito di Mastella.



"Non ho tempo da perdere con le sciocchezze che sfornano a ripetizione gli addetti stampa del Partito di Mastella. Il livore personale che manifestano continuamente nei miei confronti mi lascia totalmente indifferente.Nè mi illudo che la discussione possa elevarsi di tono e incentrarsi su questioni più serie".