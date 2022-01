Mastella: "Quirinale? Credo prevarrà Casini a meno di una bomba dai mercati" Il sindaco: "Cinque Stelle? Tanti vengono da me e dicono meglio Casini che Draghi"

Punta su Casini, Mastella, per il Qurinale. In un'intervista infatti dice: "Credo prevalga il parlamentarismo", spiega cosi' la scelta di Casini rispetto al tecnico Mario Draghi. "A meno che non arrivi una bomba dai mercati, che pero' oggi mi sembrano piu' preoccupati dall'Ucraina. E credo che l'accoppiata Casini-Draghi sarebbe accettata dai mercati internazionali". Casini piace anche ai pentastellati. "Diversi Cinque Stelle - racconta Mastella - sono venuti da me e hanno detto: 'Meglio Casini che Draghi'". Casini, per l'ex leader dell'Udc, "non solo e' autorevole, ma ha una familiarita' e una consuetudine parlamentare che rassicura tutti. Mentre l'altro, Draghi, viene percepito come qualcuno che e' distante". Draghi "appena si libera un posto essere nominato senatore a vita, come fece Napolitano con Monti". Questa la proposta di Mastella. (