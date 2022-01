Mastella a cena con Lucci... tra carbonara, capelli e la sfida Casellati-Casini Il sindaco di Benevento ospite di Striscia la notizia, il tg satirico di Ricci

A cena con Enrico Lucci. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, a Roma per seguire l'elezione del presidente della Repubblica è stato ospite, nella puntata di ieri sera, di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale Cinque, firmato Antonio Ricci. Con l'inviato Enrico Lucci ha condiviso una carbonara e le 'ultimissime' dal Quirinale.

Perché, come detto, “in questa situazione ci sguazza che è 'na favola”. E' un ospite super gradito il sindaco di Benevento, perfetto anfitrione in questa situazione come riconoscono anche da studio i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

E in pochissime battute Mastella ha fatto il punto della situazione, infilandoci anche l'ormai collaudata “teoria del viandante”, il suo numero di telefono e la beauty routine per i capelli targata Sandra.

“Un vezzo che aveva anche Lama”, confessa l'ex Guardasigilli, regalando una chicca d'antan.

E a Lucci che per mettere d'accordo il centrodestra propone "chiudiamoci a pane e acqua” Mastella risponde “chiudiamoli e non facciamoli più uscire”.

E alla “telefonata scoop” dell'inviato che prospetta il duello Casellati – Letta, Mastella corregge: la partita sarà tra Casellati e Casini”.

La profezia c'è... per il resto si vedrà.