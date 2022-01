Mastella: "Il governo è finito. Se mandi in campo la Casellati non esiste più" "Bisogna creare un'altra maggioranza. Centrodestra debole nelle strategie e incapace di intese"

"Il governo non esiste più, è finito. Bisogna creare le condizioni di un'altra maggioranza. Bisogna vedere chi è il presidente della Repubblica che garantisce una maggioranza. Secondo me qualcuno vuole portare al voto anticipato". Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento, rispondendo ad una domanda sulla scelta del prossimo presidente della Repubblica. "Berlusconi è un gigante rispetto al modo in cui si stanno comportando - continua -. Non puoi mandare in campo la Casellati con la maggioranza che c'è, peraltro con un partito che è fuori dalla maggioranza che è quello della Meloni". E aggiunge: "Un centrodestra senza Berlusconi è debole, nella strategia e nel modo di muoversi. Berlusconi ha realizzato intese col centrosinistra. Questi non sono in grado di farlo".