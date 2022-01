De Stasio: Mastella è sempre più a Roma e in tv... Benevento attende La consigliera comunale di Prima Benevento attacca il sindaco

“La nostra città è balzata, negli ultimi giorni, agli onori della cronaca per le svariate interviste rilasciate dal Sindaco Mastella e le altrettanto svariate sue partecipazioni a talk-show e programmi di vario tipo.

Purtroppo l’immagine che viene fuori della città non è delle migliori”. Così Rosetta De Stasio, Consigliere Comunale “Prima Benevento”.

“Certamente – spiega - gli va riconosciuta una presenza televisiva molto frequente, così come frequente è la sua presenza nella capitale e nei corridoi dei Palazzi che… contano. Purtroppo a Benevento il Sindaco si caratterizza, invece, in particolare negli ultimi due mesi, per una “frequente e sistematica assenza” che certamente non gli fa onore. Dopo avere promesso di tutto e di più al suo elettorato, asserendo di poter garantire un governo stabile e competente, il Sindaco trascorre le sue giornate nella capitale, impegnato nella costituzione di nuovi partiti, nella rielaborazione riveduta e corretta della famosa teoria del “viandante”, nel farsi intervistare ad ogni piè sospinto, nell’analisi profonda delle “ragioni della politica”.

Intanto Benevento attende, mostrando, purtroppo, il suo vero volto: le strade comunali sempre più dissestate, il centro storico sempre più deserto, i parcheggi sempre più insufficienti, le opere pubbliche sempre più abbandonate, i cittadini ed i commercianti sempre più a disagio, i bei progetti sempre più… lontani.

Ed il Consiglio Comunale? Sempre più latitante, per espresso volere del primo cittadino per il quale l’assise, almeno come composta in questo momento, rappresenta una vera e propria palla al piede.

Le numerose interrogazioni, spesso presentate su sollecitazione dei cittadini e comunque nel tentativo di risolvere i problemi concreti della città, giacciono nei cassetti in attesa di risposte…

Ma meglio passeggiare nei corridoi dei palazzi che “contano”, piuttosto che nei corridoi di Palazzo Mosti! Meglio partecipare alla vita politica romana, anzichè a quella, certo meno gratificante da tutti i punti di vista, beneventana o, per dirla con il suo linguaggio “di paesone”.

Nell’augurarmi che la politica vera e l’autentica partecipazione possa tornare protagonista in questa città, mi auguro anche che tutti quei cittadini che hanno scelto come loro Sindaco Mastella ricordino quanta poca attenzione ed affetto egli sta riservando alla città, che, evidentemente, gli serviva e gli serve unicamente come strumento per il raggiungimento di altri traguardi. Traguardi che hanno poco a che vedere con la crescita e lo sviluppo di Benevento, e che certamente non possono rappresentare l’obiettivo di chi vi abita e di chi non ha ancora perso la speranza, a dispetto del potere fine a se stesso, della vanagloria e dell’arrivismo, utili solo ad avere il pass-partout per passeggiare nei “corridoi” dei palazzi … che contano”.