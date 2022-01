Opposizione attacca: Mastella a Roma e a Palazzo Mosti regna l'immobilismo La minoranza critica la permanenza del sindaco nella Capitale

“A noi che Clemente Mastella abbia deciso di dedicarsi a tempo pieno al ruolo di inviato al Quirinale per televisioni e radio non interessa. Ma se a ‘pagare’ per le sue comparsate è il Comune di Benevento il discorso cambia".

Così una nota a firma dei gruppi consiliari al Comune di Benevento del Pd, Città Aperta, Civico22, Civici e Riformisti, Centro Democratico che prosegue: "Mentre il sindaco salta da un canale all’altro, infatti, a palazzo Mosti regna l’immobilismo. Non si convoca più il Consiglio Comunale, nonostante interrogazioni presentate ben oltre 30 giorni fa, le Commissioni di fatto non sono in condizione di lavorare (alcune sono state convocate dopo lunga inattività in seguito a nostre richieste) e persino la Giunta è sbandata. Per capirci: prima della giornata di ieri, dal primo gennaio l’esecutivo aveva prodotto solo tre delibere! Va considerato, poi, che la delega del Pnrr è in carico proprio al Sindaco, per cui Mastella non solo va in giro a vendere uova ed aria fritta ma, con la sua assenza, rischia di farci perdere l’ultima occasione di sviluppo per la città. Una inattività che ha un costo politico ma anche economico: ammonta a circa 25mila euro la somma delle indennità mensili per il Sindaco e la Giunta. Soldi in gran parte buttati per il mese di gennaio perché il sindaco era a Roma. L’assurdo è che ormai sono gli stessi suoi interlocutori televisivi a chiedergli quando farà ritorno a Benevento, a svolgere il suo ruolo. E la Città intanto attende. Come se non esistessero problemi, urgenze, questioni da affrontare. L’auspicio è che il ritorno alla normalità sia prossimo”.