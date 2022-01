Mastella all'opposizione: "L'amministrazione lavora con impegno" Dopo gli interventi dei gruppi di minoranza

Liquida i dubbi sollevati sulla sua trasferta romana, Clemente Mastella. ll sindaco di Benevento non replica ma indirizza alle opposizioni, che lo hanno accusato di creare immobilismo a Palazzo Mosti, una dura frecciata.

“Poiché - dice -, dall’inizio, le opposizioni una e trina hanno assunto un atteggiamento inutilmente populista, ho deciso di non rispondere più alle opache ed invidiose provocazioni. P.S. ho chiesto agli inviati italiani e stranieri che sono a Roma, per le elezioni al Quirinale e per ragioni di pluralismo, di intervistare Perifano e De Stasio. Mi hanno risposto: Perifano e De Stasio chi? L’amministrazione lavora con abnegazione ed impegno”.