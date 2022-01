Mattarella bis, Mastella: "una scelta che fa bene al Paese" E il sindaco annuncia 4 milioni di interventi per la discarica di Piano Borea

La riconferma del Presidente della repubblica, Sergio Mattarella primo punto all' “ordine del giorno” della telefonata domenicale del sindaco di Benevento Clemente Mastella ai cittadini.

Ricorda la visita del capo dello Stato a Benevento, nel gennaio del 2020 “E' stato un piacere ospitarlo” aggiunge prima di commentare che “lontano dall'essere un ripiego, Mattarella è invece stata una scelta di dignità, una scelta che fa bene al Paese nel momento in cui dobbiamo convivere con la presenza ancora drammatica del covid”.

A Roma ho lavorato per la comunità in vista delle opportunità offerte dal Pnrr. “Un passo in avanti necessario” dettaglia il sindaco.

Annuncia poi i lavori per “Piano Borea, a cui sono destinati 4 milioni di interventi” per superare “un problema atavico” portando all'attenzione dei cittadini il via libera al progetto operativo per la messa in sicurezza dell’ex discarica, decisione assunta venerdì dalla Giunta comunale.