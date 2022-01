Buonanno, Razzano e Annese nuovi segretari provinciali di 'Noi di Centro' Ecco le nuove nomine sul territorio

"Noi di Centro", ecco i tre nuovi segretari provinciali. Prosegue dunque l’organizzazione territoriale del partito fondato dall'ex Ministro e attuale sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

"Il segretario provinciale Carmine Agostinelli e il presidente provinciale Domenico Parisi - si legge in una nota - d’intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella, hanno nominato tre vice segretari provinciali: Giacomo Buonanno, sindaco di Moiano, Giovanna Razzano, candidata alle regionali e già consigliere comunale a Sant’Agata de’ Goti e Giovanna Annese, assessore all’Ambiente a San Giorgio del Sannio".

"Noi Di Centro si rafforza sempre di più sul territorio con il protagonismo di sindaci e amministratori comunali che rappresentano il fulcro del rapporto con i cittadini-elettori", affermano Agostinelli e Parisi che ringraziano “Buonanno, Razzano e Annese per aver condiviso il percorso di Noi Di Centro e per l’impegno che profonderanno in favore del partito”.