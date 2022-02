Consiglio: lunedì question time per rispondere alle interrogazioni Si parlerà del presepe di Dalisi, delle scuole e del San Pio, tra i vari argomenti

Il presidente Renato Parente ha convocato una nuova seduta del Consiglio Comunale per lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 9:30. La seduta si svolgerà in modalità mista e sarà dedicata alle risposte alle interrogazioni (c.d. question time). Di seguito gli argomenti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione prot. n. 136430 del 26.11.2021 a firma dei consiglieri Megna e Moretti - plesso scolastico Ponticelli;

2. Interrogazione prot. n. 139463 del 6.12,2021 a firma dei consiglieri Megna Moretti - hub vaccinale di Viale Atlantici;

3. Interrogazione prot. n. 139471 del 6.12.2021 a firma dei consiglieri Megna e Moretti - ex Scuola Media Sannio;

4. Interrogazione prot. n. 139566 del 6.12.2021 a firma del consigliere De Stasio - frana Contrada Pino;

5. Interrogazione prot. n. 139920 del 7.12.2021 primo firmatario consigliere Perifano - A.O. San Pio;

6. Interrogazione prot. n. 139958 del 7.12.2021 primo firmatario consigliere De Lorenzo - Presepe di Dalisi;

7. Interrogazione prot. n. 141226 del 10.12.2021 primo firmatari consigliere De Longis - manutenzione patrimonio pubblico abitativo;

8. Interrogazione prot. n. 145176 del 21.12.2021 e integrazione prot. n. 5903 del 19.01.2022 a firma del consigliere De Stasio -Pala Valentino Ferrara.