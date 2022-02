Covid: giornata pesante al San Pio. Muore una donna, 10 nuovi ricoveri La vittima è una 77enne della provincia di Napoli

Giornata pesante al San Pio per quel che riguarda i bilanci covid. C'è un decesso, infatti, tra i pazient ricoverati nel nosocomio sannita per il coronavirus: si tratta di una 77enne originaria del napoletano.

Non solo: sono ben dieci i pazienti che nelle ultime 24ore hanno dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale beneventano per le complicanze del covid, di cui tre provenienti dalla provincia di Benevento.

Un dato che fa salire a 61 i degenti attualmente ricoverati nel padiglione Santa Teresa: ieri erano 58, e a fronte di 6 pazienti ormai guariti e dunque ritornati a casa, 10 nuovi ricoveri e purtroppo un decesso oggi il dato torna a superare i 60 ricoverati.