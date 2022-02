Task force scuole: criticità solo per il Marco Polo "Le Streghe" Provincia chiederà proroga dei lavori

Si è tenuta oggi l’annunciata riunione della task force sullo stato di attuazione del programma dei finanziamenti a suo tempo concessi alla Provincia di Benevento per interventi strutturali su alcuni Istituti della Scuola Superiore del Sannio.

Lo comunica il Presidente facente funzioni della Provincia Nino Lombardi.

Al “briefing” hanno preso parte i responsabili del Nucleo di Verifica e Controllo dell’Agenzia per la Coesione territoriale , inviati dal Responsabile di Area dell’Agenzia, della Regione ed il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia, Angelo Carmine Giordano, insieme ai Responsabili dei Procedimenti tecnico-amministrativi e con i funzionari interessati.

L’attività di verifica, tecnicamente denominata “Sopralluogo relativo all’attuazione degli interventi di edilizia scolastica”, è stata distinta in due fasi: 1) “riscontro dello stato di attuazione degli interventi”; 2) “supporto ed accompagnamento tecnico e amministrativo per la candidatura di interventi ai bandi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Al termine del sopralluogo si è appreso che per uno solo degli interventi edilizi programmati si registrano criticità a causa della ravvicinata scadenza dei termini previsti per l’avvio dei lavori. Si tratta precisamente delle opere di sostituzione edilizia dell’Istituto “Le Streghe – Marco Polo” di via Santa Colomba di Benevento: per tale intervento verrà, dunque, richiesta dalla Provincia una proroga dei termini di scadenza.

Per quanto concerne, infine, il supporto per il PNRR in materia di edilizia scolastica è stata avviata la valutazione, al fine di un eventuale inserimento nei prossimi bandi, per tutti quegli interventi ipotizzati e programmati, ma per i quali, finora, non è stata concessa la relativa fonte di finanziamento.