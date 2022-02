Trotta Bus diserta riunione in Commissione, Apb: "Grave scortesia istituzionale" "Poteva essere occasione di confronto ma purtroppo la società è stata assente"

Trotta Bus diserta la riunione in Commissione e il gruppo consiliare ‘Alternativa per Benevento’, con i consiglieri Marialetizia Varricchio, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera e Luigia Piccaluga Principe, componenti della commissione Attività Produttive di palazzo Mosti attaccano.

“Si è riunita nel pomeriggio di ieri la commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale. Poteva e doveva essere l’occasione per un confronto pubblico e franco su Trotta Bus, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto in Città e che da mesi attraversa un periodo di difficoltà economiche, come dimostrano i continui ritardi nel pagamento delle spettanze ai dipendenti. La richiesta dell’audizione dei vertici di Trotta Bus, così come dell’assessore Luigi Ambrosone, si ricorderà, era stata avanzata dai consiglieri di Alternativa per Benevento al presidente della commissione Alboino Greco. Presidente e assessore hanno accolto la nostra istanza e di questo gliene siamo grati: Greco e Ambrosone evidentemente hanno compreso l’utilità dell’iniziativa, tesa a fare chiarezza sullo stato economico-finanziario dell’azienda e a restituire – se possibile- serenità ai lavoratori. Purtroppo, però, Trotta Bus ha disertato la riunione, peraltro non fornendo alcuna giustificazione all’assenza. Si tratta di una scortesia istituzionale che merita di essere stigmatizzata, vista la chiara rilevanza sociale della vicenda e considerato che la società gestisce un servizio per conto del Comune. L’auspicio è che i vertici della società vogliano al più presto rimediare a questo scivolone perché il loro comportamento certo non aiuta a diradare le nuvole che minacciano presente e futuro del trasporto pubblico cittadino”.